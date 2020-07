Ponte di Genova - Limite a 70 km/h, ma solo su un tratto (Di sabato 18 luglio 2020) Il nuovo Ponte di Genova "è assolutamente a norma": con queste parole i tecnici di PerGenova, il consorzio che ha ricostruito il viadotto, hanno commentato il Limite di velocità di 70 km/h che caratterizzerà un tratto della nuova struttura. "Cambia la velocità di progetto su una curva perché il Ponte è stato realizzato con 'spalle' preesistenti" affermano gli ingegneri, che sottolineano anche come tale problema era "irrisolvibile rispettando i tempi di consegna e soprattutto considerati i punti di vincolo. Quando è stato realizzato il Morandi, 60 anni fa, erano diverse le tipologie e le velocità dei veicoli. Inoltre, proprio sotto quei punti c'erano delle interferenze impossibili da eliminare. Se oggi si rifanno quelle curve, la ... Leggi su quattroruote

sole24ore : Ponte di Genova fuori norma, verso il limite di 70km all’ora - CarloStagnaro : Modello #Genova, dicevate? / «Il ponte di Genova non è a norma» - sole24ore : Ponte di Genova fuori norma, verso il limite di 70 km all’ora: la criticità del tracciato riguarda soprattutto la c… - fmastrorizzi : RT @vitalbaa: Ponte di Genova fuori norma ?@sole24ore? - Lo sapevano, ma per “la fretta di ricostruire” non hanno corretto l’errore. Si cit… - Gigliom57 : RT @GHINODITACCO18: Lo sapevate che il nuovo ponte di Genova è fuori norma? Al genio Renzo Piano deve essere sfuggito qualcosa...!!! -