Pd: Zingaretti, 'perso elezioni 2018 per liti tra correnti, partito sia unitario' (Di sabato 18 luglio 2020) Morgantina (Enna), 18 lug.(Adnkronos) - "Ho fatto dell'unità del partito un punto identitario. Il Pd deve essere un partito ed è un partito unitario, non per non discutere, al contrario. Ma perché è evidente che essere uniti e unitari ci permette di affrontare i problemi degli italiani, un partito massacrato dalle correnti pensa solo ai problemi interni. Anche per questo abbiamo perso le elezioni del 2018, e ce lo dobbiamo dire". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti intervenendo al congresso regionale a Morgantina (Enna). Leggi su liberoquotidiano

