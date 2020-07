Parma-Sampdoria: i 24 convocati di Claudio Ranieri (Di sabato 18 luglio 2020) La trentaquattresima giornata della Serie A 2019/2020 proporrà la sfida fra Parma e Sampdoria, la quale si svolgerà al Tardini. L’allenatore italiano Claudio Ranieri ha chiamato in causa 24 atleti blucerchiati per la trasferta emiliana, con lo scopo di far rendere al massimo il proprio organico e conquistare un’importante salvezza: di seguito la lista completa. convocati Sampdoria Portieri: Audero, Falcone, Seculin. Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Murru, Tonelli, Yoshida. Centrocampisti: Askildsen, Bertolacci, Ekdal, Jankto, Leris, Linetty, Thorsby. Attaccanti: Bonazzoli, Gabbiadini, La Gumina, Maroni, Quagliarella, Ramirez. Leggi su sportface

sportface2016 : #ParmaSampdoria: i 24 convocati blucerchiati - CronacheTweet : I convocati di mister #Ranieri in casa #Sampdoria per affrontare la sfida di domani contro il #Parma - sampdoria : ?? @SerieA: i blucerchiati per #ParmaSamp ?? Per il report completo ?? - sportli26181512 : Sampdoria a Parma, è il match point salvezza: (ANSA) - GENOVA, 18 LUG - A Parma per i punti che potrebbero valere l… - goncalo_dias_17 : Juventus, 33j e 77pts: Lazio (c), Udinese (f), Sampdoria (c), Cagliari (f) e Roma (c) Atalanta, 34j e 71pts: Bolog… -