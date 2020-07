Lazio, Leiva: "Tre anni fa diventavo biancoceleste. Voglio tornare" (Di sabato 18 luglio 2020) ROMA - Lucas Leiva è stato sicuramente uno dei migliori colpi del ds Igli Tare. Preso dal Liverpool, il centrocampista brasiliano veniva presentato esattamente tre anni fa dalla Lazio . 'Spero di ... Leggi su corrieredellosport

LALAZIOMIA : - pasqualinipatri : Leiva, tre anni in biancoceleste: “Spero di tornare più forte per aiutare la squadra. Forza Lazio” – VIDEO… - sportli26181512 : #Lazio, Leiva: “Tre anni fa diventavo biancoceleste. Voglio tornare”: Il brasiliano sui social ha ricordato la sua… - laziopress : Leiva, tre anni in biancoceleste: “Spero di tornare più forte per aiutare la squadra. Forza Lazio” – VIDEO… - laziopress : -