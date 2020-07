Joao Pedro risponde a Caputo: Cagliari- Sassuolo termina con un pareggio (Di sabato 18 luglio 2020) termina con il risultato di 1-1 la sfida tra Cagliari e Sassuolo. Alla Sardegna Arena apre le danze Ciccio Caputo al 12′. Il centravanti di Altamura sigla la rete del vantaggio con un colpo di testa, sugli sviluppi di un corner. Il Cagliari resta in inferiorità numerica ad inizio ripresa per il doppio giallo ad Andrea Carboni ma la squadra di Walter Zenga non si disunisce e trova la rete del pari con Joao Pedro, ben imbeccato da Marko Rog. Continua la striscia positiva dei ragazzi di De Zerbi, imbattuti dallo scorso 24 giugno. I sardi rialzano la testa dopo il pasante ko di Genova. Foto: Cagliari Twitter L'articolo Joao Pedro risponde a Caputo: ... Leggi su alfredopedulla

