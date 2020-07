Gp Spagna, Dovizioso: "Terza fila non è il massimo" (Di sabato 18 luglio 2020) JEREZ - "Ottavo tempo per noi ma speravo nelle prime due file. Non ce l'abbiamo fatta, ma non avevo un gran feeling nel pomeriggio. La Terza fila non è il massimo, cercheremo di guadagnare posizioni ... Leggi su corrieredellosport

infoitsport : MotoGP, risultati FP3 GP Spagna 2020: Valentino Rossi si rialza e vola al Q2! Bene anche Dovizioso e Morbidelli - FormulaPassion : #MotoGP | #SpanishGP 2020, Diretta #FP4 e #Qualifiche - OA_Sport : LIVE #MotoGP, GP Spagna 2020 in DIRETTA: Jerez si fa torrida, ora sotto con la FP4! #SpanishGP #Rossi #Marquez… - ilgladiatore36 : #MotoGP: Il mio commento delle Fp3 dello #SpanishGP - thelastcornerit : FP3 GP Spagna: Quartararo in testa a Jerez, Rossi e Dovizioso dentro in Q2 -