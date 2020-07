Una Vita, puntate spagnole: BELLITA e JOSÈ MIGUEL escono di scena (Di venerdì 17 luglio 2020) Svolta importante nelle puntate spagnole di Acacias 38 (Una Vita): nell’appuntamento andato in onda mercoledì 15 luglio 2020, i telespettatori iberici hanno infatti dovuto salutare i simpatici coniugi Josè MIGUEL Dominguez (Manuel Bandera) e la cantante BELLITA del Campo (Maria Gracia), personaggi che noi italiani abbiamo conosciuto lo scorso aprile.Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Lucy vuole lasciare Bela, ma poi…Vediamo quindi insieme in quale maniera avverrà l’uscita di scena… Una Vita, spoiler spagnoli: Cinta incinta, Josè e BELLITA la raggiungono Negli episodi andati in onda negli scorsi giorni in Spagna, Josè e BELLITA hanno appreso che Cinta ... Leggi su tvsoap

matteosalvinimi : #Salvini: Presidente, se lei porterà in Parlamento, non in diretta su Facebook o in Tv, una qualsiasi proposta di t… - LaStampa : Camilleri-Giannini, un anno dopo: l'ultima intervista al Maestro. Da oggi #17luglio su @LaStampa la trasmissione in… - marcodimaio : Sono parole vergognose, indegne per una persona che siede nelle istituzioni e le deve rappresentare. Il #M5S prenda… - gztranslations : IL MAGICO MONDO DELLA TRADUZIONE - Lascia scorrazzare in biblioteca una bambina curiosa, troverà il lavoro della su… - rcarangelo : RT @SkyTG24: Aprilia, spara alla moglie durante una lite e poi si toglie la vita -