Temptation Island, Manila Nazzaro spalma la crema a tutti e fa impazzire Lorenzo Amoruso: "Io tronco" (Di venerdì 17 luglio 2020) Lorenzo Amoruso dice addio a Manila Nazzaro? Nella terza puntata di Temptation Island, il programma condotto da Filippo Bisciglia e prodotto da Maria De Filippi, in onda tutti i giovedì di luglio su Canale 5, l'ex calciatore appare molto deluso: “Io non pago le colpe altrui, io tronco”. Si conosceva Lorenzo Amoruso nelle vesti di calciatore e opinionista, ma non in quelle di Perpetua, probabilmente frutto di esperienza maturata negli anni da latin lover. A Temptation Island si è offeso perché la statuaria fidanzata Manila, occhi di Frozen, lo ha accusato di essere poco responsabile e di non voler trasferirsi a Roma dove lei vive con i ... Leggi su iltempo

