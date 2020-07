Setién sente aria di esonero: “Non so se sarò io a guidare il Barcellona col Napoli” (Di venerdì 17 luglio 2020) Dopo l’intemerata di Messi (“se giochiamo così perdiamo anche col Napoli) e la Liga ufficialmente sulla maglia del Real, Quique Setién sente aria di esonero. A dispetto di ogni cautela, palesa il disagio nella conferenza stampa post-sfracello, l’1-2 con l’Osasuna. “Il sentimento è di tristezza e frustrazione: non so se allenerò il Barcellona in Champions League… Lo spero, ma non lo so. Concordo con Messi su alcune cose”. Sull’autocritica in particolare. Messi dice che così col Napoli si perde. “Se continuiamo così… ma oggi abbiamo avuto 10 occasioni. Se ne mettiamo una, non perdiamo. Se attacchiamo, non perdiamo. Dobbiamo fare autocritica. Ci sono cose da migliorare, ma abbiamo anche fatto cose buone, non butterei ... Leggi su ilnapolista

