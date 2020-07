Schurrle dice basta, il tedesco si ritira: “I momenti difficili erano sempre di più” (Di venerdì 17 luglio 2020) André Schurrle dice basta col calcio giocato. Il tedesco ha deciso di ritirarsi all'età di 29 anni. Troppi gli infortuni e i momenti difficile vissuti in carriera, ma anche diverse gioie come il Mondiale vinto con la Germania nel 2014.Un'ultima stagione vissuta in prestito in Russia con la maglia dello Spartak Mosca, poi, la decisione maturata da tempo di dire stop e fermarsi definitivamente. Rientrato al Borussia Dortmund ecco l'annuncio ai microfoni del Der Spiegel.Schurrle si ritira: l'annuncio anche socialcaption id="attachment 970955" align="alignnone" width="540" Schurrle (getty images)/caption"L'idea stava maturando dentro di me da molto tempo e alla fine ho deciso, i momenti ... Leggi su itasportpress

