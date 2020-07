Prince Of Persia: The Dagger Of Time nelle prime immagini ma non è il ritorno sperato dai fan (Di venerdì 17 luglio 2020) Ubisoft ha rilasciato alcuni screenshot del suo imminente gioco arcade escape room VR Prince of Persia: The Dagger of Time. Il gioco era originariamente previsto per il lancio in varie località del mondo in primavera, ma mancava la sua data di lancio, probabilmente a causa della pandemia di Coronavirus.Secondo Ubisoft, The Dagger of Time è un gioco escape room virtuale che permetterà ai giocatori di "sperimentare il controllo del tempo". È concepito come un'esperienza cooperativa in cui la collaborazione tra i giocatori è essenziale. Usando i poteri del controllo del tempo, così come il classico parkour e utilizzando le abilità per risolvere i puzzle, dovrete trovare la via di uscita.Nella storia, Kaileena, l'Imperatrice del tempo, chiede ... Leggi su eurogamer

