Pierluigi Diaco dopo i Palinsesti si cancella da Twitter: “Io e te” non è stato riconfermato dalla Rai (Di venerdì 17 luglio 2020) I Palinsesti Rai hanno creato non pochi problemi e malumori. Tra gli amareggiati dell’azienda di Viale Mazzini, troviamo Pierluigi Diaco (“Io e te” non è stato riconfermato) e Salvo Sottile via da “Mi manda Rai3″ (” Credevo che Franco Di Mare fosse un amico”). Pierluigi Diaco dopo i Palinsesti si cancella da Twitter: “Io e... L'articolo Pierluigi Diaco dopo i Palinsesti si cancella da Twitter: “Io e te” non è stato riconfermato dalla Rai proviene da Blog Tivvù - La ... Leggi su blogtivvu

Sarx88 : Ammazza che piagnone Diaco - zazoomblog : Pierluigi Diaco Monica Leofreddi si confessa e parla della sua vita lontano dalla tv - #Pierluigi #Diaco #Monica… - itsmattxo : pierluigi diaco, ma vaffanculo - BiscioneA : @raiuno Prima te ne vai, e meglio é per tutti. Pierluigi Diaco, Io e te escluso dai palinsesti di Raiuno: 'Ho già… - blogtivvu : Pierluigi Diaco dopo i Palinsesti si cancella da Twitter: “Io e te” non è stato riconfermato dalla Rai ????? ? Il re… -