‘Cono a limone’: tornano i poteri ai sindaci ed è scontro de Magistris-De Luca sul gelato (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Gusto limone e anche un po’ puffo visto il dibattito non proprio altissimo. Nuova aspra polemica stavolta sul gelato tra il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris e il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. In mezzo un po’ come la panna stavolta ci si ficca anche il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, intervenuto al Congresso Ali (Autonomie locali italiane), in corso a Napoli. A innescare la ‘questione cono’ è il sindaco ponendo l’accento sull’ordinanza regionale per cui è consentito mangiare un gelato solo fino alle ore 22. Dopo lo scontro con il Governatore su zeppole, pastiere, casatiello e pizze arriva quindi il gelato. Ma arriva ... Leggi su anteprima24

