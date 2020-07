Canguro in fuga per le strade: i poliziotti lo inseguono e lo “arrestano” (Di venerdì 17 luglio 2020) Un Canguro in fuga per le strade della Florida viene inseguito e circondato dalla polizia, che lo arresta e lo carica su un’auto. Sembra la scena di un film d’animazione e invece è tutto vero: è quanto successo a Fort Lauderdale, come riferisce l’Independent: diverse persone hanno segnalato alla polizia locale la presenza di un Canguro che correva per le strade della cittadina, intorno alle 9 del mattino, mettendo a rischio l’incolumità sua e degli automobilisti. Così gli agenti sono subito intervenuti. Al contrario di altri canguri che solitamente reagiscono prendendo a pugni chiunque se si sentono in pericolo, questo Canguro non ha fatto invece resistenza al cosiddetto “arresto”: “Sono in polizia da 26 anni. Ho ... Leggi su ilfattoquotidiano

Socialupmag : Ecco le immagine della fuga di Tom, un canguro 'evaso' dal circo e avvistato in pieno centro a Savona!… -

Ultime Notizie dalla rete : Canguro fuga Canguro in fuga per le strade della Florida: i poliziotti lo accerchiano e lo «arrestano» VIDEO Leggo.it Canguro in fuga per le strade della Florida: i poliziotti lo accerchiano e lo «arrestano» VIDEO

Un canguro per le strade della Florida. È successo ieri mattina, quando la polizia di Fort Lauderdale ha inseguito e catturato un canguro dopo che erano arrivate diverse segnalazioni di persone che lo ...

Un canguro per le strade della Florida. È successo ieri mattina, quando la polizia di Fort Lauderdale ha inseguito e catturato un canguro dopo che erano arrivate diverse segnalazioni di persone che lo ...