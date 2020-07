Barbara D’Urso | il post nostalgico | ‘Tutto questo mi manca’ | FOTO (Di venerdì 17 luglio 2020) Sul suo profilo Instagram, Barbara D’Urso mostra uno scatto che ritrae un momento per lei speciale. La conduttrice televisiva di Mediaset mostra di che si tratta. La località marittima di Nerano, nei pressi di Massa Lubrense, in provincia di Napoli, è uno dei luoghi del cuore di Barbara D’Urso. Ce lo svela lei stessa in … L'articolo Barbara D’Urso il post nostalgico ‘Tutto questo mi manca’ FOTO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

MyHeart20162 : RT @marrmat: A Barbara D’Urso piace questo elemento. #DayDreamer - justinj_smile : RT @marrmat: A Barbara D’Urso piace questo elemento. #DayDreamer - BiasiErika : RT @marrmat: A Barbara D’Urso piace questo elemento. #DayDreamer - DebbyR96 : RT @marrmat: A Barbara D’Urso piace questo elemento. #DayDreamer - _imgreeneyes : RT @marrmat: A Barbara D’Urso piace questo elemento. #DayDreamer -