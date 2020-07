Auto contro camion nel barese, 4 vittime di unica famiglia (Di venerdì 17 luglio 2020) Appartenevano tutte allo stesso nucleo familiare le quattro persone decedute intorno alle 13, in seguito a un incidente stradale che si e' verificato sulla strada provinciale che collega Ruvo ad Altamura, in provincia di Bari. Le vittime avevano 81, 51, 40 e 38 anni (gli ultimi due conviventi) e si trovavano a bordo di una Peugeot che viaggiava verso Altamura. Stando alla prima ricostruzione, l'Auto avrebbe perso il controllo e invaso la corsia opposta, sulla quale viaggiava un camion, che non e' riuscito a evitarla. Avrebbe perso il controllo dell'Auto a causa della pioggia Lorenzo Fraccalvieri, l'84enne alla guida della Peugeot che, intorno alle 13, si e' scontrata con il camion. L'uomo e' morto sul colpo, cosi' come le altre tre persone a bordo ... Leggi su agi

