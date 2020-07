A luglio raddoppia traffico aereo rispetto a giugno (Di venerdì 17 luglio 2020) Il traffico aereo in Italia continua la sua crescita costante e progressiva dopo il lockdown. Alla prima metà di luglio i voli sui cieli nazionali sono più che raddoppiati rispetto a giugno. abr/mrv/red L'articolo A luglio raddoppia traffico aereo rispetto a giugno proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

Il traffico aereo in Italia continua la sua crescita costante e progressiva. Nella prima metà di luglio i voli sui cieli nazionali sono più che raddoppiati rispetto a giugno. ENAV, infatti, dall’1 al ...(Teleborsa) - Continua, in maniera "costante e progressiva", la crescita del traffico aereo in Italia. Nella prima meta` di luglio i voli sui cieli nazionali sono piu` che raddoppiati rispetto a giugn ...