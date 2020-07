Un'app per curare la demenza: Asl Bari in finale a concorso su tecnologie innovative (Di giovedì 16 luglio 2020) Una app per curare anche a casa i pazienti affetti da demenza e i famigliari e/o persone che li assistono. A ideare l'innovativo progetto di telemedicina della ASL Bari, il Centro di salute mentale di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

SerieA : Questa sera via alla 33ª giornata di #SerieATIM. Ecco la programmazione completa. ?? Scopri l'App ufficiale di Lega… - PaolaPisano_Min : Un'identità digitale, una sola app e la condivisione dei dati sono la base dei servizi digitali per tutti i cittadi… - SerieA : Pochissime ore al via della 32ª giornata. ?? Qui tutta la programmazione. ?? Scopri l'App ufficiale di Lega Serie A… - eterea_naive : RT @CesareSacchetti: La giunta provinciale di Bolzano ha deciso che per entrare in discoteca si deve scaricare Immuni. Quale legge dello St… - eugenio_gatti : RT @FondaPoliMi: Da oggi online “SIMILE Monitoraggio Laghi”, l’applicazione per partecipare attivamente alla tutela dei laghi e alla salvag… -

Ultime Notizie dalla rete : app per Un'app per curare la demenza: Asl Bari in finale a concorso su tecnologie innovative La Gazzetta del Mezzogiorno Coronavirus, studio su 3000 persone in Molise e Lombardia per comprendere impatto

Roma, 16 lug. (Adnkronos Salute) - Studiare due territori che hanno subìto un impatto molto diverso nel corso dell’epidemia, con tremila persone coinvolte. Dopo la fase della primissima emergenza, e i ...

Fase 3, per chi viene in Sardegna la registrazione è ancora obbligatoria

CAGLIARI. Rimane l'obbligo di registrazione per chi arriva in Sardegna in aereo o traghetto. Secondo l'ordinanza 35 adottata dal presidente della Giunta Christian Solinas i collegamenti aerei e maritt ...

Roma, 16 lug. (Adnkronos Salute) - Studiare due territori che hanno subìto un impatto molto diverso nel corso dell’epidemia, con tremila persone coinvolte. Dopo la fase della primissima emergenza, e i ...CAGLIARI. Rimane l'obbligo di registrazione per chi arriva in Sardegna in aereo o traghetto. Secondo l'ordinanza 35 adottata dal presidente della Giunta Christian Solinas i collegamenti aerei e maritt ...