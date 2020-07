Un bimbo obeso su due lo sarà anche da grande (Di giovedì 16 luglio 2020) La nutrizionista della SIPPS lancia l’allarme: un bambino su due è obeso e la metà lo sarà anche in età adulta. Attenzione all’alimentazione “Due bambini su dieci (20%) in Italia sono in sovrappeso e uno su dieci (10%) è obeso, con una tendenza crescente dal Nord al Sud. La fascia d’età più colpita è quella… L'articolo Un bimbo obeso su due lo sarà anche da grande Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

con_la_J : @LelladeiTrinci @kiara86769608 @Mirandola59 Io invece sono sicura che la #Lega, che ti piace tanto, scenderà nei so… -

Ultime Notizie dalla rete : bimbo obeso VIDEO | Obesità, nutrizionista: il 50% dei bimbi obesi lo sarà anche da adulto - DIRE.it Dire