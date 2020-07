TRIESTE IN DIRETTA – 15-07-2020 17:30 (Di giovedì 16 luglio 2020) TRIESTE IN DIRETTA – 15-07-2020 17:30 – Segui Telequattro anche sul digitale terrestre! Visita il sito www.telequattro.it — Tutti i diritti riservati Leggi su udine20

ggg1850 : RT @Riccardi_FVG: A #Trieste, nella Cattedrale di San Giusto Martire, insieme anche al Presidente @M_Fedriga: momenti toccanti per il conce… - matteo_santa : RT @Riccardi_FVG: A #Trieste, nella Cattedrale di San Giusto Martire, insieme anche al Presidente @M_Fedriga: momenti toccanti per il conce… - staff_M_Fedriga : A #SanGiusto x ricordare nella musica le vittime del #Covid19, un male che ci ha colto all'improvviso lasciando seg… - Francescadesa_ : RT @Riccardi_FVG: A #Trieste, nella Cattedrale di San Giusto Martire, insieme anche al Presidente @M_Fedriga: momenti toccanti per il conce… - Eleonor48801263 : RT @Riccardi_FVG: A #Trieste, nella Cattedrale di San Giusto Martire, insieme anche al Presidente @M_Fedriga: momenti toccanti per il conce… -

Ultime Notizie dalla rete : TRIESTE DIRETTA TRIESTE IN DIRETTA – 14-07-2020 17 | 29 Zazoom Blog DISEGNATORE MECCANICO

I dati personali da Lei forniti per il Servizio "inserisci il tuo curriculum" sono raccolti e gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici" o comunque automatizzati, per le seguenti finalità: gestir ...

LBA - Trieste, Tommaso Laquintana a #LBAMercato: 'Credo nel progetto biancorosso. L'obiettivo sono i playoff'

Il protagonista dalla puntata di ieri di #LBAMercato in diretta sulla nostra pagina Instagram è stato Tommaso Laquintana, un ragazzo che si è sempre contraddistinto per la sua grande umiltà: "Dalla se ...

I dati personali da Lei forniti per il Servizio "inserisci il tuo curriculum" sono raccolti e gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici" o comunque automatizzati, per le seguenti finalità: gestir ...Il protagonista dalla puntata di ieri di #LBAMercato in diretta sulla nostra pagina Instagram è stato Tommaso Laquintana, un ragazzo che si è sempre contraddistinto per la sua grande umiltà: "Dalla se ...