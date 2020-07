Torino-Genoa 3-0: scatto salvezza dei granata (Di giovedì 16 luglio 2020) Termina 3-0 la sfida salvezza tra Torino-Genoa, valida per la 33^ giornata di Serie A: Belotti trascina i granata alla salvezza, il Grifone rischia Allo “Stadio Olimpico Grande Torino” va in scena l’importante match salvezza tra Torino-Genoa, valido per il 33° turno di Serie A. La prima occasione della gara la crea il Grifone: cross basso di Iago Falque, Pinamonti gira di prima intenzione e scalda i guantoni di Sirigu. Un avvio molto positivo per gli uomini di Davide Nicola. Il Torino reagisce al 24′ con Bremer che sfiora il gol del vantaggio. Il difensore brasiliano si ripete dopo qualche minuto con un perentorio stacco di tasca questa volta andato a segno. I granata ... Leggi su zon

TorinoFC_1906 : ????MATCH DAY???? ??Serie A ??Genoa ??Stadio Olimpico 'Grande Torino' ??Torino ?Ore 19.30 ??SEMPRE FORZA TORO!?? #SFT - Gazzetta_it : Gol! Torino - Genoa 3-0, rete di Belotti A. (TOR) - SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - elgaucheros : Che bei gol, che bei tiri in porta che vedo, anche ultima Torino-Genoa, invece mia Lazio ultimamente fa tiri osceni… - Toro_News : ?? | IL TABELLINO Nel Toro due ammonizioni: Lyanco e Zaza. Nessuno dei due era diffidato #TorinoGenoa #SerieATIM -