"Tg1 allo sbando, invita Di Maio anche se non c'entra nulla". Salvini e il gesto imperdonabile della Rai su Autostrade (Di giovedì 16 luglio 2020) Due piccioni con una fava. Matteo Salvini con un solo post riesce a smascherare Luigi Di Maio e la Rai. Il leader della Lega, sul suo profilo Twitter, non ci va leggero: “La Tunisia è nel caos, l'Egitto non dà risposte sul caso Regeni, l'Italia è assediata dai barconi, la Cina aggredisce Hong Kong e il nostro connazionale Chico Forti è ancora in galera negli Usa nonostante i troppi dubbi: eppure il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ex capo politico dei 5Stelle, è intervenuto nell'edizione del Tg1 delle 20 di ieri per commentare la farsa della concessione autostradale che nulla c'entra col suo incarico. È un telegiornale allo sbando. Di questo passo, il Tg1 intervisterà la ... Leggi su liberoquotidiano

matteosalvinimi : ... politico dei 5Stelle, è intervenuto nell’edizione del Tg1 delle 20 di ieri per commentare la farsa della conce… - AAlberiga : RT @matteosalvinimi: ... politico dei 5Stelle, è intervenuto nell’edizione del Tg1 delle 20 di ieri per commentare la farsa della concessi… - Zacca33 : RT @matteosalvinimi: ... politico dei 5Stelle, è intervenuto nell’edizione del Tg1 delle 20 di ieri per commentare la farsa della concessi… - apispsp : RT @matteosalvinimi: ... politico dei 5Stelle, è intervenuto nell’edizione del Tg1 delle 20 di ieri per commentare la farsa della concessi… - Ettore572 : RT @matteosalvinimi: ... politico dei 5Stelle, è intervenuto nell’edizione del Tg1 delle 20 di ieri per commentare la farsa della concessi… -

Ultime Notizie dalla rete : Tg1 allo Aspi, Salvini vs Di Maio: "Lui che c'entra al Tg1?" Adnkronos Aspi, Salvini vs Di Maio: "Lui che c'entra al Tg1?"

“La Tunisia è nel caos, l’Egitto non dà risposte sul caso Regeni, l’Italia è assediata dai barconi, la Cina aggredisce Hong Kong e il nostro connazionale Chico Forti è ancora in galera negli Usa nonos ...

L’onnipresente (televisivamente parlando) Salvini attacca il Tg1 per aver intervistato Di Maio sul caso Autostrade

Ha partecipato a trasmissioni televisive di ogni tipo. È stato ospite di ogni emittente: dalle grandi reti pubbliche a quelle commerciali, fino alle tv locali. Ha parlato di qualsiasi cosa, anche di a ...

“La Tunisia è nel caos, l’Egitto non dà risposte sul caso Regeni, l’Italia è assediata dai barconi, la Cina aggredisce Hong Kong e il nostro connazionale Chico Forti è ancora in galera negli Usa nonos ...Ha partecipato a trasmissioni televisive di ogni tipo. È stato ospite di ogni emittente: dalle grandi reti pubbliche a quelle commerciali, fino alle tv locali. Ha parlato di qualsiasi cosa, anche di a ...