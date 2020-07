STMicroelectronics, acquisizioni per aumentare connettività wireles (Di giovedì 16 luglio 2020) (Teleborsa) – STMicroelectronics ha annunciato due acquisizioni per rafforzare le capacità di connettività wireless dei microcontrollori STM32. La società, leader globale nei semiconduttori con clienti in tutti i settori applicativi dell’elettronica, ha acquisito l’intero capitale azionario di BeSpoon, specializzata nella tecnologia di comunicazione a banda ultra larga, mentre della Riot Micro ha acquisito le attività nella connettività cellulare per IoT. A chiusura delle due transazioni, soggette alle approvazioni di prassi da parte dei regolatori, ST rafforzerà ulteriormente la sua offerta per la connettività wireless e, in particolare, la roadmap per i microcontrollori STM32 e i microcontrollori “secure”. BeSpoon, che ha sede a Le Bourget ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : STMicroelectronics acquisizioni STMicroelectronics, acquisizioni per aumentare connettività wireles Il Messaggero STMicroelectronics, acquisizioni per aumentare connettività wireles

(Teleborsa) - STMicroelectronics ha annunciato due acquisizioni per rafforzare le capacità di connettività wireless dei microcontrollori STM32. La società, leader globale nei semiconduttori con client ...

STM, acquisizioni per rafforzare la connettività wireless dei microcontrollori STM32

STMicroelectronics, leader globale nei semiconduttori con clienti in tutti i settori applicativi dell’elettronica, ha annunciato oggi la firma di due accordi di M&A, uno riguardante l’acquisizione del ...

(Teleborsa) - STMicroelectronics ha annunciato due acquisizioni per rafforzare le capacità di connettività wireless dei microcontrollori STM32. La società, leader globale nei semiconduttori con client ...STMicroelectronics, leader globale nei semiconduttori con clienti in tutti i settori applicativi dell’elettronica, ha annunciato oggi la firma di due accordi di M&A, uno riguardante l’acquisizione del ...