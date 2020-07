Spal-Inter, le formazioni ufficiali (Di giovedì 16 luglio 2020) Di seguito le formazioni ufficiali di Spal-Inter: Spal (4-4-2): Letica; Reca, Vicari, Bonifazi, Sala; Strefezza, Valdifiori, Murgia, Dabo; Cerri, Petagna. All.: Di Biagio. Inter (3-4-1-2): Handanovic; Bastoni, Ranocchia, Skriniar; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Biraghi; Eriksen; Martinez, Sanchez. All.: Conte L'articolo Spal-Inter, le formazioni ufficiali proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

