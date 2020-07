Solskjaer: «Prima di acquistare Bruno Fernandes ho chiesto consiglio a Ronaldo» (Di giovedì 16 luglio 2020) Ole Gunnar Solskjaer ha parlato a High Performance dell’acquisto di Bruno Fernandes svelando un retroscena Ole Gunnar Solskajer ha parlato a High Performance dell’acquisto di Bruno Fernandes. Queste le parole del tecnico dei Red Devils. «Abbiamo tanti scout che seguono i giocatori, ma volevo capire da altri giocatori com’era il ragazzo e ho iniziato a cercare i suoi compagni di squadra e di nazionale. Grazie ad Evra ho contattato Ronaldo che mi ha raccomandato di prendere Fernandes». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Ole Gunnar Solskajer ha parlato a High Performance dell'acquisto di Bruno Fernandes. Queste le parole del tecnico dei Red Devils. «Abbiamo tanti scout che seguono i giocatori, ma volevo capire da altri giocatori com'era il ragazzo e ho iniziato a cercare i suoi compagni di squadra e di nazionale. Grazie ad Evra ho contattato Ronaldo che mi ha raccomandato di prendere Fernandes». "Ho parlato più o meno ogni giorno con Paul e, naturalmente, sa che non verrà lasciato andare via. Quando Paul gioca in questo modo non verrebbe abbandonato da nessuna squadra del mondo". Ole Gunnar S ...