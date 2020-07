Solo: A Star Wars Story | Alden Ehrenreich parla di un ipotetico sequel (Di giovedì 16 luglio 2020) L’attore Alden Ehrenreich, protagonista del film Solo: A Star Wars Story, parla per la prima volta di un possibile sequel. Non è un mistero che il film Solo: A Star Wars Story sia stato al flop al botteghino. Un enorme buco nell’acqua che ha eliminato ogni possibilità di realizzare un sequel nel futuro e ogni … L'articolo Solo: A Star Wars Story Alden Ehrenreich parla di un ipotetico sequel proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

crlttbrgn : @MichelottoLucia Basic Instinct dei The Acid, Go Solo di Tom Rosenthal, Sober e Stone Cold di Demi Lovato, tutte qu… - GCordoneLisiero : Sono agnostica o ignostica? Questo è il mio dilemma oggi, ma solo nei ritagli di tempo tra una traduzione e un episodio di Star Trek! - bvepsae : @jeonlock amo quella tipa doesnt make any fucking sense imo si stesse zitta che probabilmente non ne sa mezza di st… - DABIZUKO : mi sembra di star tornando ad avere tredici anni quando avevo sul telefono kakaotalk line whatsapp telegram kik ins… - moviestruckers : #Solo: A #StarWars Story, #AldenEhrenreich anticipa un possibile ritorno -

Ultime Notizie dalla rete : Solo Star Il gatto persiano star di Tik Tok sembra fissarti anche se non ha più gli occhi Il Secolo XIX Il preziosissimo segreto della grotta allagata più lunga del mondo, in Messico

Da quando è stata scoperta, la grotta allagata più lunga al mondo continua a regalare sorprese. Siamo in Messico, penisola dello Yucatan, nel sistema acquifero di Quintana Roo: un dedalo di grotte sot ...

Leclerc: "Incidente alle spalle, podio lontano". Vettel: "Racing Point, non ho deciso"

Uno dei temi del weekend del GP di Ungheria, terzo appuntamento del mondiale 2020 di F.1, è improntato al clima in Ferrari dopo l'autoscontro fra Leclerc e Vettel, con duplice ritiro, del primo giro d ...

Da quando è stata scoperta, la grotta allagata più lunga al mondo continua a regalare sorprese. Siamo in Messico, penisola dello Yucatan, nel sistema acquifero di Quintana Roo: un dedalo di grotte sot ...Uno dei temi del weekend del GP di Ungheria, terzo appuntamento del mondiale 2020 di F.1, è improntato al clima in Ferrari dopo l'autoscontro fra Leclerc e Vettel, con duplice ritiro, del primo giro d ...