Sarri Juventus, Sconcerti: “I calciatori rifiutano il tecnico per un motivo” (Di giovedì 16 luglio 2020) Sarri Juventus – Il tecnico toscano è sempre più in bilico dopo le deludenti prestazioni che la squadra ha evidenziato nelle ultime uscite. Sono tre le gare in cui Ronaldo e compagni non riescono a centrare la vittoria. Dall’Inghilterra si fanno già i primi nomi con Mauricio Pochettino pronto a subentrare all’ex Napoli. Il giornalista Mario Sconcerti, però, ha parlato dei motivi per i quali la squadra non ha brillato. Tramite i microfoni di TMW Radio, la prima firma del Corriere della Sera ha analizzato i problemi della rosa. Juventus: il futuro di Sarri “Credo che Sarri pensi che non ci sia volontà. Ubbidire a Sarri vuol dire incasellarsi in un gioco previsto. E questo farebbe molto male ai ... Leggi su juvedipendenza

capuanogio : #Juventus sconcertante: 9 gol incassati nelle ultime 3 partite giocate, prestazioni senza continuità e con frequent… - pisto_gol : Per la prima volta quest’anno dopo il gol del 2:0 ho visto una Juventus senza idee e senza gioco, dominata dal Sass… - SkySport : Sassuolo-Juventus, Sarri: 'Troppi alti e bassi, ora facciamo altri 9 punti' - kermit290179 : RT @enzomarangio: La bellezza ha tanti volti. Ma #Sarri, ad ora, non è riuscito a dare un volto a questa #Juventus. Buona lettura... https:… - Bett_Calcaterra : Passare da #Maurizio a #Mauricio non sarebbe un #Pochettino irrispettoso nei confronti di #Sarri? #Juventus -