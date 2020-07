SACBO, pronta la nuova area extra-Schengen (Di giovedì 16 luglio 2020) (Teleborsa) – Conclusi a giugno 2020 i lavori della nuova area extra-Schengen dell’Aeroporto di Milano Bergamo. Frutto dell’intervento portato a termine sul lato est dell’aerostazione per la realizzazione del cosiddetto Lotto 4A, i lavori, assegnati all’Associazione Temporanea di Imprese guidata dall’impresa Milesi geom. Sergio (mandataria capogruppo, insieme a Isocell Precompressi SpA, Termotecnica Sebina Srl, Effeci Tecnoimpianti Srl), sono iniziati il 21 gennaio 2019. Aggiudicata per l’importo di 14,4 milioni l’opera – fa sapere SACBO in una nota – rientra nel programma di interventi, interamente finanziati da SACBO per un importo di circa 40 milioni, che si estendono al lato ovest dell’aerostazione e, entro il 2021, ... Leggi su quifinanza

L’aeroporto di Orio compie 50 anni Pronta la nuova area extra-Schegen

La visita del ministro dei Trasporti Paola De Micheli: sopralluogo anche all’area in cui sorgerà la nuova stazione ferroviaria. L’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio compie 50 anni e la ministra dei tr ...

