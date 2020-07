Pensione Quota 41 senza scadenza e senza età: i requisiti e la domanda (Di giovedì 16 luglio 2020) La Pensione Quota 41 è destinata ai lavoratori precoci, nello specifico si intende coloro che hanno lavorato almeno un anno prima del diciannovesimo anno di età e sul loro estratto contributivo risultano compreso in tale data il versamento di almeno 52 settimane di contributi, anche non consecutive. La Pensione Quota 41 richiede che il lavoratore oltre al lavoro precoce e un requisito contributivo faccia parte di quattro tutele, non è richiesto nessun requisito anagrafico e la misura è istituzionale, questo significa che non è soggetta a proroga e fa parte delle pensioni news. Pensione Quota 41: senza requisito anagrafico Un lettore ci chiede: “Buon giorno sono Ernesto volevo sapere con ... Leggi su notizieora

matteosalvinimi : ...Ora però a difendere il diritto alla pensione c’è la Lega e non la sinistra, e quando torneremo al governo non s… - Piu_Europa : Da febbraio 2019 con #quota100 pensioni sono almeno 200 mila in più e da maggio 2020 hanno superato occupati. In It… - LegaSalvini : #Salvini a #cartabianca: 'Ditemi una cosa, una riforma, che ha fatto in un anno il governo Pd e i 5 Stelle. Noi chi… - NotizieOra : Pensione Quota 41 senza scadenza e senza età: i requisiti e la domanda - giuseppeaufiero : @TonyRan22248120 Perché potremmo spendere fino a 21 miliardi (fonte: avvocatura dello Stato) solo per fare la ripic… -