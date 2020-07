Orrore a Avellino, Nonno e Compagno della Zia Violentavano Nipote di 5 Anni (Di giovedì 16 luglio 2020) Arrestati il 52enne e il 30enne, avevano abusato ripetutamente della piccola, è accaduto a Cervinara in provincia di Avellino. Un’orribile storia di violenze sessuali arriva da Cervinara, in provincia di Avellino, qui per ordine della Procura della Repubblica un 53enne e un 30enne sono stati arrestati dai carabinieri per aver compiuto reati verso la Nipote minorenne. La bimba di soli 5 Anni sarebbe stata ripetutamente abusata sessualmente dal Nonno e dal Compagno della zia, le indagini sono partite dopo la denuncia della comunità che ospitava la piccola. Dopo diversi esami clinici e psichici è stata confermata la presenza di violenze nella vita della ... Leggi su youreduaction

