Oggi passeggiata spaziale per Chris Cassidy e Bob Behnken, è la 230ª EVA (Di giovedì 16 luglio 2020) Sulla Stazione spaziale Internazionale è in programma Oggi, giovedì 16 luglio, la 230ª attività extraveicolare (EVA) a supporto dell'assemblaggio e della manutenzione della base orbitante. Alle 13:35 ora italiana, gli astronauti NASA Chris Cassidy e Bob Behnken usciranno fuori dall'ISS per circa 7 ore durante le quali procederanno alla sostituzione delle vecchie batterie al nichel-idrogeno con le nuove agli ioni di litio, potenziando il sistema di alimentazione della Stazione. La successiva passeggiata spaziale è prevista martedì 21 luglio.

Milano, 16 lug. (askanews) - Prevista per oggi, giovedì 16 luglio 2020 sulla Stazione spaziale internazionale la 230esima attività extraveicolare a supporto dell'assemblaggio e della manutenzione dell ...

Oggi vado a… Agnone, città delle campane e del rame

Quando il caldo si fa opprimente, quando la città afosa e umida come quella in cui vivo fa sentire pesantemente l’effetto della sua soffocante cappa, chiedo rifugio alle montagne. Quelle dell’Alto San ...

