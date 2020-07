Meteo MILANO: variabile, tra schiarite e qualche ROVESCIO (Di giovedì 16 luglio 2020) Il Meteo su MILANO sarà soleggiato giovedì, mentre maggiori insidie si potranno avere venerdì quando non è da escludere qualche temporale. Nel weekend tornerà il bel tempo, con temperature in risalita da domenica. Giovedì 16: poco nuvoloso. Temperatura da 18°C a 29°C. Pressione atmosferica media: 1013 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 3 Km/h, raffiche 15 Km/h. Zero Termico: circa 3500 metri. Venerdì 17: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 19°C a 29°C. Pressione atmosferica media: 1012 hPa, stazionaria. Vento: in media da Est/Sud-Est 11 Km/h, raffiche 42 Km/h. Zero Termico: circa 3600 metri. Sabato 18: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 19°C a 28°C. Pressione atmosferica media: 1014 hPa, in aumento. Vento: ... Leggi su meteogiornale

Il meteo su Milano sarà soleggiato giovedì, mentre maggiori insidie si potranno avere venerdì quando non è da escludere qualche temporale. Nel weekend tornerà il bel tempo, con temperature in risalita ...

