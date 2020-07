L’autogol di Virginia Raggi che cita Atac come esempio virtuoso da paragonare ad Autostrade (Di giovedì 16 luglio 2020) C’è da sperare che non finisca allo stesso modo. La giornata di mercoledì è stata inevitabilmente condizionata dalla soluzione trovata tra Stato e Aspi per la gestione delle Autostrade italiane. Non c’è stata la tanto attesa – invocata e annunciata fino a qualche settimana fa – revoca delle concessioni, ma un accordo che prevede il lento e inesorabile allontanamento del gruppo guidato dalla famiglia Benetton. Una decisione su cui sono state messe molte bandierine partitiche e che ha fatto spellare le mani in apprezzamenti e paragoni. Per esempio, da una parte Nicola Zingaretti ha trovato logica la similitudine con il caso Alitalia; dall’altro Virginia Raggi ha ben pensato di citare il salvataggio di Atac. LEGGI ANCHE ... Leggi su giornalettismo

Ultime Notizie dalla rete : L’autogol Virginia Ruffini: «Ecco cosa succede se perdiamo il made in Italy. Le grandi sostengano le pmi» Corriere della Sera