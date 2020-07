Imprenditore italiano ucciso in Namibia durante una rapina (Di giovedì 16 luglio 2020) Imprenditore italiano ucciso in Namibia durante una rapina. Daniele Ferrari, Imprenditore 52enne originario della provincia di Bergamo è stato ucciso durante una rapina in Namibia a Windhoek dove viveva e lavorava. La tragedia si è consumata nella serata di martedì 14 luglio. La notizia è stata diffusa dal sindaco di Castione della Presolana dove l’uomo era nato e dove vive parte della sua famiglia. Daniele Ferrari, Imprenditore italiano originario della provincia di Bergamo, è stato ucciso martedì sera durante una rapina in Namibia. La notizia è ... Leggi su limemagazine.eu

