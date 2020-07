Giampiero Mughini rivuole la vecchia Juventus: “Che magnificenza quelle tante partite vinte 1-0, facevi un goal e poi innalzavi la barriera difensiva” (Di giovedì 16 luglio 2020) Giampiero Mughini, noto opinionista televisivo e grande tifoso della Juventus, ha pubblicato su Dagospia una lettera per parlare dell’ennesimo risultato negativo della squadra bianconera. “Caro Dago, il calcio post-Covid è divenuto talmente bizzarro e imprevedibile che non so se dopo il 3-3 con il valoroso Sassuolo la Juve resti la favoritissima quanto alla conquista dello scudetto. (…) Il punto è che i nove goal che la Juve ha incassato in due partite e mezza (un tempo contro il Milan più i 90 minuti contro l’Atalanta e contro il Sassuolo) la Juve prima di Antonio Conte e poi di Massimiliano Allegri ci metteva 16-18 partite ad incassarli. Che magnificenza quelle tante ... Leggi su calciomercato.napoli

Non basta più neanche il #Sarriout per dar sfogo alla rabbia dei tifosi della Juventus. Il 3-3 con il Sassuolo, i 9 gol presi in 3 partite, i 2 punti conquistati nelle ultime gare sono qualcosa di più ...

