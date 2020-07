Formula 1, Ross Brawn mette le mani avanti: “prima o poi dovremo far fronte a un caso di Coronavirus” (Di giovedì 16 luglio 2020) La Formula 1 è ripartita ormai da tre settimane e, fino a questo momento, non si è registrato nel paddock alcun caso di positività al Coronavirus. Bryn Lennon/Getty ImagesUna piccola vittoria per il circus, anche se Liberty Media non ha nessuna voglia di abbassare la guardia, considerando i tempi che corrono. Sulla questione è intervenuto Ross Brawn ai microfoni di Sky Sports UK, mettendo le mani avanti: “prima o poi dovremo far fronte ad un caso di positività al Covid-19, ma siamo fiduciosi sul fatto di poterlo controllare e di minimizzare i rischi. Per ora tutto sta andando bene, ma dobbiamo essere pronti al fatto che possa succedere questa eventualità. Non ... Leggi su sportfair

