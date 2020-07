Coronavirus: in aumento morti e contagi (Di giovedì 16 luglio 2020) Nuovo bollettino della protezione civile sull’emergenza Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono aumentati i decessi e i contagi rispetto a ieri. Oggi le vittime sono 20 contro le 13 di ieri. I nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono stati 230 mentre ieri erano 162. I guariti sono aumentati nelle ultime 24 ore di 230 unità contro le 575 di ieri. Per effetto di questi dati il numero degli attualmente positivi è sceso solo di 20 unità rispetto a ieri. Sono 243.736 i casi totali di Coronavirus nel nostro paese da quando è iniziata l’epidemia di Covid-19. I guariti sono 196.246 e i decessi 35.017. Nelle ultime 24 ore sono aumentati i decessi e i nuovi contagi di Coronavirus in Italia Sono attualmente positivi al Coronavirus in Italia ... Leggi su notizieora

Milano, 16 luglio 2020 - Sono 80 i nuovi casi odierni di coronavirus in Lombardia, a fronte di 10.727 tamponi, di cui 3 a seguito di test sierologici e 17 'debolmente positivi'. Dieci invece i decessi ...

