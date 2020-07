Via libera alle cinque sostituzioni nel 2020/21 (Di mercoledì 15 luglio 2020) Dall’IFAB arriva il via libera a mantenere le cinque sostituzioni anche per le competizioni della stagione 2020/21 e non solo per l’ultima parte della stagione 2020, da completare in seguito all’emergenza Covid. Lo ha annunciato la stessa IFAB in un comunicato. “A seguito della decisione presa l’8 maggio 2020 di concedere alle gare programmate per … L'articolo Via libera alle cinque sostituzioni nel 2020/21 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Ultime Notizie dalla rete : Via libera Via libera al concordato per NBI, 78% voti favorevoli - Ildenaro.it Il Denaro Covid: Consiglio, ok commissione a sostegno aziende agricole

ha dato all'unanimità il proprio via libera al Parere alla Giunta regionale n. 551, volto a disporre un intervento straordinario per la concessione di finanziamenti alle imprese agricole colpite ...

Volley Aglianese in Serie C, Federico Guidi: «Per me una bella sfida»

Notizia che era ormai ad un passo dal divenire realtà, il cui ultimo step era semplicemente legato al “via libera” da parte del Comitato Regionale. A seguito della modifica strutturale dei campionati ...

