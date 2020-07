Verona, i convocati per la Roma: torna Borini, out Adjapong e Pazzini (Di mercoledì 15 luglio 2020) Verona - In vista della sfida di stasera contro la Roma di Fonseca , il tecnico del Verona Ivan Juric ha diramato la lista dei convocati. L'allenatore scaligero per l'attacco recupera Fabio Borini , ... Leggi su corrieredellosport

Fantacalcio : Verona, i convocati per la gara con la Roma: recupera Borini, Kumbulla c'è - sportli26181512 : Verona, i convocati per la Roma: torna Borini, out Adjapong e Pazzini: Il tecnico croato recupera l'attaccante, ex… - romanewseu : #RomaVerona, i convocati di #Juric: torna #Borini #ASRoma - LAROMA24 : Roma-Verona, i convocati di Juric: out Adjapong e Pazzini, torna Borini #AsRoma - forzaroma : #RomaVerona, i convocati di Juric: fuori Adjapong e Pazzini. Rientra Borini #ASRoma -