SG Volley 1997, si rinnova la partnership con la DP Noleggi (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiLa notizia era nell’aria ed ora finalmente c’è l’ufficialità. La DP Noleggi di Daniel Panella e la SG Volley del Presidente Mauro Camerlengo hanno deciso di continuare insieme il cammino cominciato lo scorso anno come main sponsor delle diavole rosse sangiorgesi. Una collaborazione che si rinnova e si rafforza tra due grandi realtà che hanno voluto confermare la stima reciproca con un accordo che permetterà alla prestigiosa attività di Noleggi di continuare ad essere lo sponsor più importante. I colori e il logo della DP Noleggi srls, accompagneranno pertanto anche per la prossima stagione le gesta delle atlete sangiorgesi nella massima espressione pallavolistica della regione Campania, il campionato di serie C ... Leggi su anteprima24

La voglia di portarla a Soverato da parte del Presidente Matozzo e della dirigenza tutta era tanta, la trattativa non è stata semplice, ma alla fine l’opposto sloveno Darja Erzen, classe 1997 ha deci ...

Darja Erzen è l'opposto di Soverato

