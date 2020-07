Roma Verona, i convocati di Juric: torna Borini, out Adjapong, Bocchetti e Pazzini, (Di mercoledì 15 luglio 2020) Ivan Juric ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di questa sera contro la Roma: l’elenco Ivan Juric ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di questa sera contro la Roma all’Olimpico. torna a disposizione Borini mentre rimangono out Adjapong, Bocchetti e Pazzini. Portieri: Silvestri, Radunovic, Berardi. Difensori: Faraoni, Rrahmani, Gunter, Dimarco, Kumbulla, Empereur, Lovato. Centrocampisti: Veloso, Badu, Eysseric, Verre, Zaccagni, Pessina, Amrabat, Lazovic, Lucas. Attaccanti: Stepinski, Di Carmine, Borini, Salcedo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

OfficialASRoma : Con 4 gol segnati, @GBatistutaOK è il 3° miglior marcatore della Roma nelle sfide contro il Verona 10 cose da sape… - OfficialASRoma : Da febbraio @HenrikhMkh è il giocatore della Roma che ha preso parte a più gol in Serie A: 8 in 9 presenze, con 5 r… - Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - Fantacalcio : Verona, i convocati per la gara con la Roma: recupera Borini, Kumbulla c'è - frabetto1 : @ricsorrentino2 @Carloalvino Quali aiuti mi perdoni? Cortesemente s'informi, saluti. Rigori contro Lecce 12 Brescia… -