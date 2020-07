PS5, Xbox Series X e Unreal Engine 5: il sistema di illuminazione Lumen punta ai 60 fps sulle console next-gen (Di mercoledì 15 luglio 2020) Quando Epic Games e Sony hanno rivelato la tech-demo di Unreal Engine 5 in esecuzione su PS5, hanno sicuramente lasciato a bocca aperta tutti gli appassionati. E' stato il primo vero sguardo alla next-gen e, anche se non vedremo il motore in azione per un po' ancora, Epic ha deciso di fornire nuovi dettagli.Durante l'Unreal Fest Online, Nick Penwarden, VP of Engineering presso Epic Games, ha parlato del sistema di illuminazione, che chiamano Lumen. Ha parlato di come il team sta cercando di migliorarlo, con uno dei grandi obiettivi di avere 60FPS sulle console next-gen. Attualmente il sistema è in esecuzione a 30FPS."Lumen è una tecnologia molto ambiziosa ... Leggi su eurogamer

PES 2021 sarà un aggiornamento: prezzo, uscita e come funziona

PES 2021 sarà un DLC: ecco cosa sappiamo su prezzo, data d’uscita e novità dell’aggiornamento di PES 2020. Il nuovo eFootball PES 2021 sarà disponibile come un aggiornamento a pagamento per chi già po ...

