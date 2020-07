Portogallo, decine di delfini intrappolati nelle rete dei pescatori e trascinati a riva: le immagini (Di mercoledì 15 luglio 2020) decine di delfini intrappolati nelle reti e trascinati fino a riva. È successo a Playa de Mira, in Portogallo, dove i pescatori, come accade quasi quotidianamente, hanno calato in mare e poi recuperato le reti. In mezzo a gruppi di acquirenti, in attesa del pesce appena preso, e curiosi, sono spuntati a poco a poco i delfini intrappolati. Fortunatamente, sono stati messi in salvo tutti tranne uno, che è morto. Un caso del genere si verificò nel 2016, quando tutti i 17 delfini morirono. Video Facebook/Animal Save Portugal L'articolo Portogallo, decine di delfini intrappolati nelle ... Leggi su ilfattoquotidiano

ZagniPaola : @zaiapresidente ma x caso lei si sta associando ai golpisti?Per l influenza covid le si sta rivoltando il cervello… -

Ultime Notizie dalla rete : Portogallo decine Portogallo, decine di delfini intrappolati nelle rete dei pescatori e trascinati a riva: le immagini Il Fatto Quotidiano Portogallo, decine di delfini intrappolati nelle rete dei pescatori e trascinati a riva: le immagini

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio ...

Champions e EuroLeague ancora a porte chiuse

Roma Disputare le gare di Champions e di Europa League a porte aperte, in stadi con il pubblico? Difficile se non impossibile ipotizzarlo. L’Uefa non ha in programma (nè ha intenzione) di rivedere la ...

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio ...Roma Disputare le gare di Champions e di Europa League a porte aperte, in stadi con il pubblico? Difficile se non impossibile ipotizzarlo. L’Uefa non ha in programma (nè ha intenzione) di rivedere la ...