Platini: «Evito paragoni con Dybala, ma sta bene con Ronaldo» (Di mercoledì 15 luglio 2020) Michel Platini, ex centrocampista della Juventus, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per parlare di Paulo Dybala Michel Platini, ex centrocampista della Juventus, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per parlare di Paulo Dybala. Ecco le parole dell’ex calciatore bianconero: «Le cifre sono una cosa, ma siamo diversi. Evito sempre i paragoni. Mi somiglia? Non che lo abbia visto tante volte, ma io sono Platini e lui Sivorì». ATTACCANTE – «È una punta, possono farlo giocare dove vogliono. Gira a tutto campo, ma resta una punta. Io ero un centrocampista che faceva tanti gol». CR7 – «È un grandissimo fuoriclasse che risolve le partite, gioca da tantissimo ... Leggi su calcionews24

