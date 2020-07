Meteo, le previsioni di giovedì 16 luglio. VIDEO (Di mercoledì 15 luglio 2020) Un fronte instabile sta per raggiungere il nostro Paese portando una nuova ondata di temporali. La prima area interessata dal maltempo sarà il Nord Est, poi le piogge nel corso della giornata di venerdì scivoleranno verso Marche, Umbria, Toscana, Lazio, Abruzzo e infine su Molise e Puglia.Forti temporali e grandinateI temporali potranno essere molto forti con locali grandinate e colpi di vento. Non sono escluse locali trome d'aria. Sul resto del Nord il tempo sarà a tratti instabile, ma con le precipitazioni che riguarderanno principalmente l'arco alpino e solo isolatamente la Pianura Padana. Le temperature subiranno un calo di 3-5 gradi continuando a rimanere sotto la media del periodo.Migliora nel weekendGrazie al ritorno dell’alta pressione, nel fine settimana il tempo migliorerà quasi ovunque. Sabato, gli ultimi temporali interesseranno il ... Leggi su tg24.sky

