Le autostrade tornano ai cittadini, ma a pagare miliardi sono i Benetton (Di mercoledì 15 luglio 2020) Fuori i Benetton da autostrade. Lo Stato non paga un centesimo, ma a pagare miliardi sono i Benetton. E lo Stato si riprende le autostrade. Abbiamo vinto! Senza il MoVimento 5 Stelle al Governo tutto questo non sarebbe mai accaduto. Abbiamo cacciato i Benetton dalle autostrade, lo Stato si riprende le autostrade, che significa più manutenzione, pedaggi più bassi, più sicurezza e vantaggi incredibili a favore di tutti i cittadini italiani. E lo ripeto: tutto questo, se non ci fosse stato il MoVimento 5 Stelle al Governo, non sarebbe mai accaduto. L'articolo Le autostrade tornano ai cittadini, ma a pagare ... Leggi su ilblogdellestelle

