Justine Mattera, come una dea tra le acque: così si vede tutto (Di mercoledì 15 luglio 2020) Justine Mattera seduce con un costume bianco intero che sembra disegnato apposta per lei. Classe, forme ed eleganza. C’è tutto in questo meraviglioso scatto Fonte foto: Getty ImagesOra che l’estate è arrivata è tempo di sfoggiare il costume da bagno migliore. È quello che ha fatto anche Justine Mattera, tirando fuori dall’armadio un notevole ed elegantissimo costumino intero di colore bianco. La showgirl americana, naturalizzata italiana in questi giorni è sempre divisa tra l’amore per i figli e la sua passione, il ciclismo. Ora, con la bella stagione, è anche tempo di mare. A quanto pare, Justine sta trascorrendo le vacanze nel Beach Restort de Le Cale d’Otranto, in Puglia. Nonostante i suoi quasi ... Leggi su chenews

Justine Mattera senza limiti su Instagram. La modella e attrice americana esagera con una posa sexy in costume da bagno bianco trasparente e sgambatissimo: seno visibile, gambe semi aperte e soprattut ...

In realtà, Justine Mattera è sempre stata molto attenta alla forma fisica e si allena costantemente per mantenerla, soprattutto con il nuoto che, come ha scritto in un post, è il suo sport preferito s ...

