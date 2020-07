Giro d'Italia, ecco un altro big: ci sarà Simon Yates (Di mercoledì 15 luglio 2020) Un altro big delle corse a tappe sarà al via del Giro d'Italia a ottobre. Il lotto dei pretendenti alla vittoria, composto ora dai favoriti Richard Carapaz , Vincenzo Nibali e Remco Evenepoel , si ... Leggi su quotidiano

FratellidItalia : Le giravolte di Conte: un video che dovrebbe vedere tutta Italia. Ma voi non vi sentite presi in giro? - Mov5Stelle : Lo Stato non può diventare socio di chi ha risparmiato sulla manutenzione delle nostre autostrade. Basta prese in… - LegaSalvini : In Italia da mesi la cassa integrazione è bloccata e Conte che fa? Un tour promozionale per il MES in giro per l'Eu… - Franciscovota : RT @claudio_2022: Primo si alla legge bavaglio, tra le peggiori mai prodotte senza l'opposizione di Forza Italia. - rizzina2005 : RT @alba54239901: @MilkoSichinolfi Purtroppo in Italia la Storia è una disciplina di studio poco conosciuta e insegnata male. '800 e '900 s… -

Ultime Notizie dalla rete : Giro Italia Giro d'Italia promosso: l'arrivo in Piancavallo atteso a fine ottobre Il Gazzettino Gli obiettivi per la Mitchelton-Scott: a caccia di tappe al Tour, la generale con Yates al Giro

La Mitchelton-Scott ha rivelato le preselezioni e le ambizioni per i primi due grandi giri della stagione, vale a dire il Tour de France e il Giro d’Italia. Alla Grande Boucle la compagine australiana ...

Ciclismo, Davide Cassani: “Alla ripresa Nibali sarà l’uomo di battere”

“Questa sarà una stagione particolare, in tre mesi sono concentrate gare che generalmente si corrono in sei, ma non si poteva fare altrimenti. Io credo che ci potrebbero essere delle sorprese”. Lo ha ...

La Mitchelton-Scott ha rivelato le preselezioni e le ambizioni per i primi due grandi giri della stagione, vale a dire il Tour de France e il Giro d’Italia. Alla Grande Boucle la compagine australiana ...“Questa sarà una stagione particolare, in tre mesi sono concentrate gare che generalmente si corrono in sei, ma non si poteva fare altrimenti. Io credo che ci potrebbero essere delle sorprese”. Lo ha ...