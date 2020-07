Georgette Polizzi: "Grazie a Maria De Filippi che ha scelto me e Davide per Temptation Island" (Di mercoledì 15 luglio 2020) Georgette Polizzi, intervistata dal magazine 'Chi', in edicola questa settimana, ha ripercorso le pagine più tristi e dolorose della sua vita (raccontate nel libro 'I lividi non hanno colore") che, forse, l'hanno resa una donna migliore. Dopo aver saputo di dover affrontare la difficile battaglia per sconfiggere la sclerosi multipla, l'imprenditrice sogna di poter diventare, per la prima volta, mamma. Quello che, a tutti gli effetti, potrebbe essere il coronamento della felicità con il marito Davide Tresse:Georgette Polizzi: "Grazie a Maria De Filippi che ha scelto me e Davide per Temptation Island" 15 luglio 2020 14:48. Leggi su blogo

IsaeChia : #TemptationIsland 4, #GeorgettePolizzi torna a parlare della possibilità di avere figli e svela un’importante novit… - infoitcultura : Georgette Polizzi commenta Temptation Island: “Quest’anno la vedo dura” - infoitcultura : Temptation Island, la bomba dell'ex Georgette Polizzi: 'Non mi convince', un grave sospetto - top10libri_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #10: I lividi non hanno colore Georgette Polizzi editore Mondadori Electa EU… - LadyNews_ : #GeorgettePolizzi dice basta alle domande sfacciate dei fan -

Ultime Notizie dalla rete : Georgette Polizzi ‘Temptation Island 4’, Georgette Polizzi torna a parlare della possibilità di avere figli e svela un’importante novità! Isa e Chia Georgette Polizzi: "Grazie a Maria De Filippi che ha scelto me e Davide per Temptation Island"

Georgette Polizzi, intervistata dal magazine 'Chi', in edicola questa settimana, ha ripercorso le pagine più tristi e dolorose della sua vita (raccontate nel libro 'I lividi non hanno colore") che, fo ...

Temptation Island, la bomba dell'ex Georgette Polizzi: "Non mi convince", un grave sospetto

Nicola Carraro, allora, ha colto l’occasione per confessare: “Non volevo che facesse di nuovo Domenica In, per lo stress. Il marito di Mara Venier si è lasciato andare a una serie di confessioni, di c ...

Georgette Polizzi, intervistata dal magazine 'Chi', in edicola questa settimana, ha ripercorso le pagine più tristi e dolorose della sua vita (raccontate nel libro 'I lividi non hanno colore") che, fo ...Nicola Carraro, allora, ha colto l’occasione per confessare: “Non volevo che facesse di nuovo Domenica In, per lo stress. Il marito di Mara Venier si è lasciato andare a una serie di confessioni, di c ...