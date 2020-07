Cc ucciso, Elder capace intendere-volere (Di mercoledì 15 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 15 LUG - "Si ritiene che Finnegan Lee Elder fosse capace di intendere o di volere al momento del fatto" ed è per questo "imputabile". E' quanto si legge nelle conclusioni della perizia ... Leggi su corrieredellosport

iconanews : Cc ucciso, Elder capace intendere-volere - AnsaRomaLazio : Cc ucciso, Elder capace intendere-volere. Collega, no pistola per praticità. Dicemmo 'siamo carabinieri' #ANSA - anto_galli4 : RT @Alexanderxxvii1: Carabiniere ucciso, Elder intercettato: «Dopo l'arresto calci e pugni. L'italiano mi fa schifo» - Alexanderxxvii1 : Carabiniere ucciso, Elder intercettato: «Dopo l'arresto calci e pugni. L'italiano mi fa schifo» - disicaterina : RT @GagliardoneS: Carabiniere ucciso a Roma, Elder: 'dopo l'arresto mi hanno menato di brutto' Volevi una scatola di cioccolatini? Una pac… -

"Arma? Non si fa investigazione sotto mentite spoglie con pistola. Elder? Capace di intendere" ...Nel corso dell’udienza del processo per l’omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega, uno dei parenti del vicebrigadiere, il suocero, ha avuto un malore mentre in aula era stato riprodotto l’audio ...